Lazio, Castellanos a LSC: "Vincere è il regalo più bello. In settimana..."

Taty Castellanos, protagonista speciale del pre partita di Lazio - Nizza, ha parlato ai microfoni ufficiali del club esprimendo il suo desiderio per il compleanno e raccontando le sensazioni sulla partita: "Questa sera il regalo più bello è vincere, è importante. Quanto è complicatala sfida col Nizza? Abbiamo visto in settimana che è una squadra forte, con tantissimi giocatori forti. Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto contro la Dinamo Kiev e col Torino. È sempre importante vincere in casa, ma anche fuori. È importante lavorare bene con la squadra sia in Coppa sia in Serie A. Quanto sono cambiato in un anno? Sono più maturo, giorno dopo giorno alla Lazio sono cresciuto”.

