Lazio, Castellanos segna e il gruppo si emoziona: la società rivive l'esultanza - FOTO

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

L'attimo dopo il primo dei due gol di Taty Castellanos ha regalato un quadro emozionante. Una settimana particolare per la squadra dopo le dimissioni di Maurizio Sarri. Non solo per essere stati lasciati al solo Martusciello senza staff alle sue spalle, ma anche per le innumerevoli critiche e polemiche che si sono riversate sul gruppo a seguito della decisione dell'ex mister. Per questo, dopo la rete del 1-2 siglato da Castellanos, l'argentino è scattato verso la panchina per raggiungere tutti i compagni e stringersi in un abbraccio di unione e voglia di riprendersi dopo un periodo assai buio. Per l'occasione, esattamente una serata dopo, la società ha postato in questi minuti la foto dell'iconico momento con una emoji in senso di forza e di unione del gruppo: