Lazio, Castroman spegne 44 candeline: il messaggio della società - FOTO

Giornata speciale quella odierna per l'ex centrocampista della Lazio Martin Castroman che oggi spegne oggi 44 candeline. In occasione del compleanno la società ha voluto fare i suoi personali auguri con un messaggio postato sul sito ufficiale: "Martin Castroman è approdato in biancoceleste durante la sessione invernale della stagione 2001-2002, vestendo l’Aquila sul petto fino al 2003. L’argentino, in particolare, ha totalizzato con la maglia della Lazio 55 presenze, realizzando in queste 6 reti tra Serie A, Coppa Italia e competizioni continentali. È passato alla storia per aver realizzato il gol del definitivo 2-2 al 95’ nel derby contro la Roma del 29 aprile 2001 che al 90’ vedeva i giallorossi avanti 2-0".