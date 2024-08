Lazio, Cataldi compie gli anni: il messaggio della moglie - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata speciale per Danilo Cataldi che oggi compie gli anni. Trenta candeline per il centrocampista della Lazio e non potevano mancare, per l'occasione, gli auguri social della moglie Elisa che ha condiviso un carosello di foto con alcuni dei momenti più importanti vissuti insieme sin da quando erano adolescenti. Non solo scatti, anche una lunga dedica.

Questo il messaggio sotto al post: "Da sempre,per sempre. Auguri alla mia persona del cuore. Auguri amore mio per questi tuoi splendidi 30. Già…sono 30!!! 30 anni che vivi di amore e di rispetto per il prossimo! Se dovessimo fare una prima resa dei conti,cosa mancherebbe all’appello? Nulla! Abbiamo realizzato tutto quello di cui avevamo bisogno! Sii sempre orgoglioso della persona che sei,dell’uomo che sei diventato! Chiunque ha la fortuna di averti nella propria vita sa quanto vali,quanto sei prezioso. SEI UNA PERLA RARA Ti amo".

