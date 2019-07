Lazio, Cataldi e l'infortunio alla mano in vacanza: i dettagli

NOTIZIE SS LAZIO - La Lazio sta sudando ad Auronzo di Cadore. Simone Inzaghi sta preparando la nuova stagione e pretende la massima concentrazione da tutti i suoi calciatori. Molti di loro, ancora prima che scattasse il raduno a Formello, si sono allenati singolarmente durante l'estate per farsi trovare pronti. Tra questi c'è sicuramente Danilo Cataldi. Il centrocampista è trattativa con la società per prolungare il suo contratto in scadenza nel 2020, le parti sono vicine a un accordo. Ha tanta voglia di Lazio e durante le meritate vacanze non si è risparmiato.

PICCOLO STOP - Il ragazzo, divenuto da poco papà del piccolo Tommaso, ha sudato duro a giugno. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il giocatore aveva iniziato ad allenarsi nel centro sportivo biancoceleste prima che un infortunio alla mano lo costringesse a fermarsi. Per questo ora si allena con il dito medio fasciato. Un piccolo stop che però non ha fermato il ragazzo di Ottavia che oggi sarà regolarmente a disposizione per la prima amichevole stagionale. Nato e cresciuto con l'aquila sul petto, Cataldi nello scorso anno si è sempre fatto trovare pronto quando Inzaghi lo ha chiamato in causa. Il mister ha apprezzato tantissimo il rendimento e l'atteggiamento di Danilo e lo considera un punto fermo assolutamente al centro del suo progettto. Il centrocampista è pronto a ripagare la fiducia del tecnico, a cominciare dall'amichevole di oggi.

