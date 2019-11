Lazio - Celtic, scozzesi in viaggio verso Roma - FOTO

Domani la Lazio affronterà il Celtic in Europa League, gli scozzesi sono in viaggio verso la Capitale, come testimonia un post pubblicato tramite Twitter dalla società biancoverde. Domani si gioca e i biancocelesti vogliono portare a casa la vittoria, come ha dichiarato Simone Inzaghi in conferenza stampa.

