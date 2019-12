Lazio, che qualità nel palleggio! Ma Lazzari rovina tutto... - VIDEO

In fondo, anche chi gioca in Serie A non è poi così diverso dagli amatori. Lo dimostrano i calciatori della Lazio che, prima della rifinitura anti-Rennes, ridono e scherzano tra loro dilettandosi con il pallone. E, tra chi è più tradizionale e si riscalda in modo canonico, ce ne sono altri che si sfidano a colpi di palleggi. Classico. Nello specifico Parolo, Acerbi, Jony, Cataldi e Lazzari formano il cerchio della prova, che ben presto si trasformerà nel cerchio della vergogna per uno di loro. La sfida è semplice (apparentemente): palleggiare con il piede debole - e con stile, altrimenti che gusto c'è - verso il compagno. Un gioco per cui Lazzari non sembra particolarmente avvezzo, tanto che più di una volta lo si nota dosare male la potenza e sparare il pallone a una ventina di metri dal compagno. “Non ne azzecca una”, mormora qualcuno, mentre Cataldi alla fine gli dice: “Oh, sei a tre Manu...”. Grasse risate e clima disteso. In casa Lazio il momento non potrebbe essere dei migliori.

VIDEO - LA SFIDA DI PALLEGGI E L'ERRORE DI LAZZARI