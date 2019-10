Lazio, col Celtic partita storica: debutto biancoceleste in Scozia

Per la prima volta nella sua storia la Lazio sarà di scena in Scozia in una partita ufficiale. Stasera contro il Celtic i biancocelesti faranno segnare il loro debutto in competizioni UEFA nella terra di William Wallace. Con il club di Glasgow in realtà c'è un doppio precedente in amichevole, datato 1950: il 30 maggio a Roma finì 0-0, il 4 settembre a campi invertiti 4-0 per gli scozzesi. I precedenti ufficiali Oltremanica hanno sempre visto la Lazio opposta a squadre inglesi. Il bilancio non è troppo incoraggiante, con 16 partite giocate, di cui 2 vinte, 7 perse e 5 pareggiate. Sicuramente nella mente di Inzaghi saranno riaffiorate le immagini della notte del 22 marzo 2000, quando i biancocelesti sbancarono Stamford Bridge: vantaggio Chelsea con Poyet e rimonta firmata Inzaghi e Mihajlovic. Simone sa come si vince in Gran Bretagna.

