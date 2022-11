Lazio, continua l'euforia post derby: la società esalta la "Familia"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La vittoria nel derby contro la Roma ha lasciato un'euforia tangibile in casa Lazio. In attesa di rituffarsi in campionato e di concludere il 2022 con gli impegni contro Monza e Juventus, la società continua a cavalcare l'onda della felicità tramite i social. Sul proprio profilo Instagram ha infatti postato delle immagini che ritraggono i giocatori e lo staff tecnico festanti sotto la Curva Nord accompagnata da una sola semplice parola, ovvero "FAMILIA". Sì, perché è proprio quello che ha dimostrato di essere la squadra nella gara di ieri, in cui con grinta e sacrificio è stata in grado di vincere pur non potendo contare sui suoi top players Milinkovic-Savic ed Immobile.