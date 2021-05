Lazio, contro il Genoa per sfatare il tabù del lunch match

La sfida tra Lazio e Genoa di oggi è programmata per le 12:30. I biancocelesti fino ad ora in stagione hanno giocato per ben 2 volte il lunch match e non è andata benissimo: la prima volta è arrivata la sonora sconfitta contro l'Udinese per 1-3, la seconda è stata caratterizzata dal pareggio in extremis di Caicedo contro la Juventus. Oggi la squadra di Inzaghi giocherà l'anticipo domenicale per la terza volta tra le mura amiche e, data l'importanza della gara, servirà necessariamente sfatare il tabù. La Lazio viene da 10 vittorie consecutive in casa, un ruolino di marcia non indifferente che può aiutare a sconfiggere la maledizione e non far andare per l'ennesima volta il pranzo di traverso a tutti i tifosi.

