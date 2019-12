Lazio, Cosmi: "Squadra forte, ma non me l'aspettavo così in alto"

La Lazio vola in Arabia Saudita, c'è da preparare un'altra finale contro la Juventus: in palio a Riyadh la Supercoppa Italiana. Ma negli occhi di tifosi e addetti ai lavori c'è ancora la grande vittoria di Cagliari, un successo clamoroso, arrivato tra il 93' e il 97' e firmata ancora volta da Felipe Caicedo l'uomo dei gol decisivi. I biancocelesti hanno consolidato, si sono portati a tre punti dall'Inter e dalla Juventus che, però, battendo mercoledì la Samp ha allungato a +6 anche se con un una partita giocata in più. Chi non s'aspettava un rendimento del genere della banda Inzaghi è Serse Cosmi che ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "La Juve, per come la vedo io, resta ancora avanti a tutti. L'Inter sta andando oltre le proprie possibilità, la rosa nerazzurra per me è inferiore a quella bianconera. Chi sta mancando è il Napoli che io pensavo potesse insidiare le prime. La Lazio invece ha grandi qualità globali, è una squadra forte, ma non me l'aspettavo in quella posizione di classifica". Sorpresa per molti, ora consolidata realtà. E ancora a caccia di sogni. La Lazio non intende fermarsi.

