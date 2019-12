Juventus, Protti: "Lazio squadra pericolosa, non sceglierei il tridente"

Tridente sì o tridente no? Il grande dubbio in casa Juventus è sulla presenza contemporanea di Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala anche per la Supercoppa contro la Lazio. Un modulo più sbilanciato e non utilizzabile contro tutti gli avversari, come ammesso dal tecnico Sarri qualche giorno fa. Tra gli addetti ai lavori in molti pensano che a Riyad dovrebbe essere scelta allora una variante tattica diversa. Tra questi anche Igor Protti che ha parlato a TMW Radio: "E' una soluzione che Sarri ha messo in pratica nelle ultime settimane, dopo che aveva detto che fosse una possibilità remota. Probabilmente, anche visto il rendimento di questi giocatori, sta rivedendo i suoi pensieri. E' un atteggiamento da persona intelligente. Contro La Lazio? E' da valutare, è una squadra pericolosa e in grande condizione. Sarà una partita difficile. Ma al di là di questi tre, non ci sono altri che possono garantire questo modulo, che danno garanzie. Io partirei un po' più cauto contro i biancocelesti".

