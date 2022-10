Lazio, da Rovereto per te: 600 km di puro amore - FOTO

Luca, Nicola, Katia, Tommaso, Pamela e Michele hanno sfruttato il primo ponte disponibile per venire a Roma per ammirare la squadra di Sarri...

La Lazio ha la capacità di cambiarmi l'umore. La passione per il biancoceleste condiziona indistintamente le mie giornate. "Oggi gioca la Lazio" è la frase che più di tutte ripeto nei giorni della partita. Un amore viscerale tramandatomi da mia madre e che mi permettere di vivere la Lazio quotidianamente. Posso dirmi soprattutto un tifoso e una persona fortunata perché tifo la prima squadra della Capitale. Vivere e tifare per la squadra della propria città è un lusso importante. C'è, però, chi vive la passione per le aquile anche a distanze notevoli. Così passeggiando per Ottaviano mi è capitato di incontrare due famiglie dal forte accento del nord. Una vacanza a Roma per il lungo ponte? "No siamo venuti per la Lazio" ripetono con orgoglio. Luca, Nicola, Katia, Tommaso, Pamela e Michele sorridono mentre fanno acquisti al Lazio Fan Shop di via degli Scipioni. Il papà dice al figlio con la voce piena d'orgoglio: "Guarda, questa è la foto della squadra del primo scudetto del 1973/74. Pulici, Wilson, Chinaglia...". Nomi sacri in questa città, ma con un accento trentino. Inevitabile chiedere da dove vengano. "Siamo di Trento. Oddio, Rovereto per la precisione. Domani andiamo a vedere la Lazio". Ben 559 kilometri per ammirare Milinkovic e compagni da vicino. Beniamini ammirati in tv e sui social e che finalmente possono ammirare sfoggiando felpa e cappello nuovi di zecca. La squadra di Sarri piace e incanta i fedelissimi e anche chi non ci pensa su due volte e, alla prima occasione disponibile, arriva all'Olimpico per trascinare i propri idoli. Perché è proprio vero quello che diceva Chinaglia: "Di Lazio ci si ammala inguaribilmente".