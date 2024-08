Lazio, De Paola spiega: "Mercato in sordina. Il problema è uno solo..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo de Paola ha parlato del lavoro estivo delle due romane, soffermandosi in particolare sulla nuova Lazio di Marco Baroni. L'esordio in campionato dei biancocelesti è fissato per il 18 agosto contro il Venezia. Queste le parole dell'opinionista: "La Lazio sta andando di conserva, ha fatto un mercato in sordina ma tra chi è arrivato e chi arriverà come Dia che è dimenticato perché aveva fatto 16 gol due anni fa può far bene. Il problema è legato al disamore che crea la proprietà, questa è la differenza tra le due romane. I Friedkin con la Roma si sono aperti a un salto di qualità per andare oltre il sesto posto, la Lazio invece mi sembra bloccata a questa condizione cercando anche colpi a basse risorse. Ha preso un buonissimo allenatore, questa è sempre stata la forza della Lazio come anche Inzaghi e Sarri, con quest’ultimo che ha visto i limiti che ci sono per fare questo salto di qualità”.