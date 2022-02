Lazio, Del Piero: "Campionato buono, Sarri ha in mano la squadra"

Bicchiere mezzo pieno per Alex Del Piero analizzando il cammino della Lazio dopo il pareggio di Udine. Intervenuto nel dibattito sulle ambizioni dei biancocelesti nel corso del Club di Sky Sport, l'ex stella bianconera ha espresso il suo punto di vista guardando la classifica: "Se ad inizio stagione ci avessero detto che la Lazio sarebbe arrivata quinta, al netto del cambio in panchina, delle altre forze del campionato e di tutte le cose che sappiamo sul mancato mercato, io direi che non sarebbe stato un cattivo risultato. Finora sta disputando un campionato buono, Sarri sta tenendo in mano la squadra".