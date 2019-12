Lazio, Di Canio applaude Cataldi: "Non lo voleva più nessuno, ora..."

Sembrava ai margini, si è ripreso la Lazio. Danilo Cataldi ha passato mesi difficili, ha visto rompersi il suo rapporto con la piazza, ma non ha smesso mai di crederci. E a suon di prestazioni e gol pesanti alla fine ha riconquistato i tifosi. Per lui, attraverso gli studi di Sky Sport, è arrivato anche l’elogio di un vecchio simbolo biancoceleste come Paolo Di Canio: “Un applauso a Cataldi. Quando era a Genova in prestito, per un abbraccio a Pandev, fu massacrato. Tornò a Roma e nessuno lo voleva, gli ruppero anche le scatole in ritiro. Lui ha insistito da grande professionista, con gli attributi e ora si sta ritagliando un ruolo importante”.

LAZIO, CATALDI EUFORICO: LE PAROLE

LAZIO, TIFOSI IN DELIRIO A FIUMICINO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE