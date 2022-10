Lazio, Di Gennaro: “Alternativa a Immobile? No Milinkovic, vi dico perché”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Lorenzo Marucci

L’infortunio di Ciro Immobile costringerà Sarri a rivedere il tridente in vista della prossima sfida con l’Atalanta. Sarà una settimana di riflessioni e valutazioni per il tecnico, che dovrà cercare di sopperire all’assenza del bomber cercando la soluzione migliore che gli offre la panchina. Tra i possibili candidati, c’è anche Sergej Milinkovic Savic. In merito, ai microfoni di TMW, si è espresso Antonio Di Gennaro. Questo il pensiero dell’ex calciatore: “Se lo vedo come punta? No, che poi lui ci arriva da quelle parti è vero, diventa quasi una seconda punta, ma che parta come falso nueve no. Ci vedo meglio Pedro, un po' alla Mertens nel Napoli. Cancellieri lo ha provato poche volte in ritiro. Milinkovic così viene limitato, se parte da dietro è devastante"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Marusic, 30 anni e una piacevole sorpresa: il post sui social - FOTO

Lazio, prof. Capua: "Prenderei un giocatore alla Zaza. I tempi di recupero di Immobile..."