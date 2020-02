Lazio, Di Gennaro: "I biancocelesti sanno di essere forti, possono fare qualcosa di grande"

Manca ancora tanto, eppure la lotta per lo Scudetto si fa sempre più interessante. Parola proibita in casa Lazio dove la Champions League è l'obiettivo dichiarato. Eppure le ultime prestazioni non possono che far sognare in grande. Queste le considerazioni a TMW Radio dell'ex centrocampista e opinionista Antonio Di Gennaro: "La Lazio ci crede che si può fare qualcosa di grande. Vincere partite con la Spal sembra facile. Ma per come l'ha vinta si può dire che è matura e che può lottare fino alla fine. Credo che a Formello si respiri un'aria particolare. E' una squadra consapevole di essere forte, di essere a livello di Juve e Inter. In questi anni gli mancava qualcosa, quest'anno è nel momento migliore".

LAZIO - VERONA, L'ARBITRO DEL MATCH

LAZIO - SPAL, L'ANGOLO TATTICO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE