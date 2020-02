Lazio - Verona, l'arbitro del match: solo un precedente in chiaroscuro

Qualche passo indietro, dalla 22ª alla 17ª giornata di campionato. Finalmente si gioca Lazio - Verona (mercoledì 5 febbraio, ore 20:45), jolly da sfruttare per staccare le concorrenti per la Champions League e, perché no, scavalcare l'Inter piazzandosi al secondo posto. Poco fa l'A.I.A. ha reso noti i nominativi della sestina arbitrale che dirigerà la sfida. Rosario Abisso sarà l'arbitro di campo, Cecconi e Baccini i suoi assistenti di Linea. Come IV uomo agirà Manganiello, mentre la coppia Pairetto-Fiorito vestirà rispettivamente i panni di Var e Avar.

I PRECEDENTI - Arbitro giovane (34 anni, ndr) che sta scalando le gerarchie n Serie A. Tra qualche errore d'inesperienza e difetto di personalità, Abisso ha già collezionato 51 partite arbitrate in Serie A e 11 in Coppa Italia. Tra queste c'è un ricordo in chiaroscuro per la Lazio, che vinse ai rigori nei quarti di finale contro l'Inter del 31 gennaio 2019 dopo aver incassato il gol del pareggio al 120', quando Abisso fischiò un penalty generoso ai nerazzurri (tanto da far infuriare Radu, espulso per proteste e insulti all'arbitro, ndr). Comunque, il bilancio coi biancocelesti è positivo. In 7 partite con lui alla guida, la squadra di Inzaghi ha collezionato: 4 vittorie, 2 pareggi e una sola ininfluente sconfitta all'ultima giornata di campionato della scorsa stagione (3-1 per il Torino, ndr). Sono 5 invece i precedenti del fischietto di Palermo con il Verona: 3 sconfitte, 1 pareggio e una vittoria, arrivata solo pochi giorni fa (il 26 gennaio, ndr) nel 3-0 rifilato dai gialloblu al Lecce.

Di seguito, ecco la designazione completa.

LAZIO - H. VERONA Mercoledì 05/02 h. 20.45

ABISSO

CECCONI - BACCINI

IV: MANGANIELLO

VAR: PAIRETTO

AVAR: FIORITO

L'ANGOLO TATTICO DI LAZIO - SPAL

LAZIO - SPAL, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

TORNA ALLA HOMEPAGE