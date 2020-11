Lazio, Di Marzio: "Immobile cannoniere europeo, Acerbi miglior difensore centrale in Italia"

L'allenatore Gianni Di Marzio, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha detto la sua sui prossimi obiettivi della Lazio in questa stagione: "E' una squadra che è maturata molto, lo scorso anno poteva vincere lo Scudetto poi l'interruzione per il Covid ha stravolto tutto. Ha una squadra con 4-5 giocatori sopra la media, non vedo perché debba essere sottovalutata. Immobile è un cannoniere europeo, Acerbi è il miglior difensore centrale in Italia, in mezzo al campo c'è tanta qualità. Ogni tanto viene fuori qualche scaramuccia, ma alla fine i risultati arrivano".

