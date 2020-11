RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Voglio l'approccio giusto e gli ottavi. Noi sottovalutati? Meglio..."

FORMELLO - Riecco la Champions League dopo il giro di boa. Simone Inzaghi prepara la prima sfida del girone di ritorno: alle 15 presenterà in conferenza stampa la partita con lo Zenit, segui la diretta scritta delle sue parole su Lalaziosiamonoi.it.

Sentite più pressioni nell'affrontare gare così?

"Sappiamo dell'importanza della partita di domani, era un nostro obiettivo passare il girone, mancano 3 partite, ne abbiamo fatte 3 nel migliore dei modi. Affrontiamo una squadra forte, di qualità, che recupererà giocatori importanti. Ci vorrà una gara di carattere e di continue scelte giuste. Dobbiamo recuperare energie, sabato a Crotone è stata dispendiosa".

Situazione tamponi per domani? Sa già a chi dovrà rinunciare e chi invece recupererà?

"Per questa domanda, in questo momento, non ho ancora notizie ufficiali. Sto aspettando la comunicazione dei responsabili sanitari. L'unica notizia certa è che ci sarà di nuovo Luiz Felipe, un giocatore importante, ma che è fermo da più di 10 giorni. Deciderò tra oggi e domani se impiegarlo dall'inizio".

Con la fascia da capitano a Luis Alberto stop definitivo alle polemiche?

"Penso di sì, l'ha dimostrato negli anni cosa rappresenta per la Lazio. Ha dato una grandissima risposta in campo, per quello che ha fatto tecnicamente e il sacrificio dimostrato. Normale che ci aspettiamo conferme anche fuori dal campo, ma non ho dubbi su questo. Ho parlato con lui, è sereno e motivato per far sì che le cose vadano sempre meglio".

La Lazio è sottovalutata?

"Non ci danno mai per favoriti, siamo abituati. In questi anni siamo cresciuti sempre, abbiamo portato a casa trofei, all'inizio di questa stagione abbiamo avuto qualche difficoltà dovuta al calendario tosto e alle tantissime defezioni. Il mio augurio è poter recuperare giocatori. Domani avremo qualche problematica, soprattutto a metà campo. Se non parlano di noi, comunque, non mi dispiace. Siamo consapevoli di poter competere e dire la nostra con tutti a disposizione".

Torna Strakosha? Domani si aspetta di vedere Peruzzi in tribuna?

"Su Peruzzi si sa che in tutte le famiglie e società ci possono essere incomprensioni. Sono convinto che si possano risolvere come successo in passato. Strakosha stamattina ha fatto un lavoro supplementare con Grigioni e Zappalà, è il titolare ma è fuori da tempo. Reina sta facendo bene, giocherà lui".

Borussia-Bruges: preferirebbe togliere di mezzo una squadra e avere più chance di qualificazione o tentare il primo posto nel girone?

"Una domanda che mi sono posto pure io da solo ieri sera. Difficile dare una risposta, io devo cercare di battere lo Zenit, poi quello che succede a Dortmund deve interessarci relativamente. Noi non dobbiamo sbagliare l'approccio, non dimentichiamo che lo Zenit nel gruppo era la testa di serie numero uno".