Lazio, dieci anni fa la vittoria della Supercoppa a Pechino

Una partita surreale. Un risultato - il migliore auspicabile - che sorprende: la Lazio ferma la temibile Inter che avrebbe vinto il triplete. Glii strappa la Supercoppa, l'unico trofeo che non riuscì a vincere. Era l'8 agosto del 2009: sono passati dieci anni da quel successo, firmato da Matuzalem e Tommaso Rocchi. Con un post sui social network, la Lazio ha voluto ricordare quel trofeo: "10 anni fa, il successo in Supercoppa italiana a Pechino. Matuzalem e Rocchi firmano la vittoria biancoceleste". Poche parole: non servono, quando i ricordi sono ancora più vivi che mai.

