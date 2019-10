Lazio, diventa virale il salvataggio della difesa all'89' - VIDEO

IL MURO DELLA LAZIO SUI SOCIAL - Del doppio volto della Lazio contro l’Atalanta s’è già detto abbondantemente. Prima vuota di agonismo, cattiveria e voglia, poi rabbiosa, orgogliosa, mai doma. Un’altalena di emozioni a cui i biancocelesti in queste prime giornate hanno abituato. Non a caso Inzaghi chiede continuità di risultati, manca proprio una costanza nel percorso in campionato e dentro la stessa partita. Possibile passare dal nulla ad una rimonta storica? Con questa Lazio, evidentemente sì. E il punto più alto della determinazione e della fame mostrata dalla squadra è arrivato all’89’, poco prima del 3-3 di Immobile. La super protezione della porta da parte della difesa laziale ha fatto il giro del mondo e dei social: Strakosha mura Gomez, Luiz Felipe si immola sul tiro di Malinovskiy, Patric stoppa Toloi e ancora Luiz Felipe salva sulla linea il nuovo tiro di Toloi. Un’azione da togliere il fiato, di fatto l’episodio che ha tenuto in vita la Lazio e che ha permesso poco dopo di pareggiare la partita. Quando si dice non mollare mai.

