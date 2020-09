Lazio, Doll esalta Immobile: “A Dortmund non si è ambientato, ora rende orgogliosa l’Italia”

"Ciro è unico", parola di Thomas Doll. L'ex calciatore della Lazio infatti ha rilasciato un'intervista alla Bild in cui parla proprio del bomber biancoceleste, Ciro Immobile, autore di una stagione straordinaria e detentore anche della Scarpa d'Oro. Eppure l'attaccante sembrava essersi perso nella sua esperienza tedesca che Doll riferisce in questo modo: "Non si è ambientato nonostante il Borussia Dortmund sia uno di quei club che si prende cura dei propri giocatori in modo incredibile. Ma Ciro non si è abituato. In Italia i calciatori sono abituati a vivere con spontaneità fuori dal campo, con la gente. In Germania questi rapporti conviviali non ci sono. La lingua sicuramente è stata un ostacolo. E poi c’erano delle altissime aspettative su di lui quando è stato comprato dal Torino. Ora rende orgoglioso un Paese intero come l’Italia. Ha vinto la Scarpa d’Oro da italiano, erano tanti anni che non accadeva".

