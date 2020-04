Lazio, Durmisi racconta: "Alberto Moreno fece saltare il mio trasferimento al Liverpool"

Da gennaio in prestito al Nizza, ma in passato vicino al Liverpool. Riza Durmisi alla Lazio ha faticato ad imporsi e nella scorsa finestra di mercato ha scelto in Ligue 1 il Nizza di Viera per provare a rilanciarsi. Il danese ha parlato in una videochiamata ai colleghi di Eurosport svelando un retroscena di tre anni fa, quando Klopp voleva portarlo ai Reds: “Il mio sogno è diventare uno dei migliori terzini al mondo, ci credo molto. Alcuni ci rideranno su, ma dopo il mio primo anno al Betis qualcosa accadde. Ci fu un’offerta ufficiale del Liverpool, è abbastanza risaputo. Poi però successero diverse cose. Il club stava cercando una sistemazione ad Alberto Moreno e io ero in attesa, ma lui decise di restare. Aveva un ottimo contratto e posso comprendere perché non volesse partire. La sua cessione era una condizione primaria affinché io potessi trasferirmi”. Alla fine il terzino spagnolo ha lasciato Liverpool nell’estate del 2019, troppo tardi per Riza Durmisi che un anno prima era già passato alla Lazio.

