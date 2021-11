Lazio, ecco chi saranno i telecronisti DAZN per le prossime partite

Da quest'anno la Serie A è in esclusiva su DAZN. Per i prossimi due turni di campionato l'emittente ha voluto far sapere ai propri abbonati chi commenterà le partite della loro squadra del cuore. La Lazio giocherà domenica sera a Napoli e ai microfoni ci saranno Pierluigi Pardo e il talent Simone Tiribocchi, mentre il turno infrasettimanale, all'Olimpico di giovedì sera contro l'Udinese, sarà seguito da Dario Mastroianni e Alessandro Budel. L'ex biancoeleste Marco Parolo commenterà il Milan prima e la Fiorentina poi. Di seguito l'elenco completo:

14^ GIORNATA

Cagliari-Salernitana: Giustiniani-Marcolin

Sampdoria-Verona: Mancini-Gobbi

Empoli-Fiorentina: Zanon-Bazzani

Juventus-Atalanta: Borghi-Ambrosini

Venezia-Inter: Mastroianni-Guidolin

Udinese-Genoa: Calogero-Giaccherini

Milan-Sassuolo: Testoni-Parolo

Spezia-Bologna: Santi

Roma-Torino: Buscaglia-Budel

Napoli-Lazio: Pardo-Tiribocchi

15^ GIORNATA

Atalanta-Venezia: Santi-Giaccherini

Fiorentina-Sampdoria: Borghi-Parolo

Verona-Cagliari: Zanon-Bazzani

Salernitana-Juventus: Buscaglia-Ambrosini

Bologna-Roma: Testoni-Gobbi

Inter-Spezia: Mancini-Marcolin

Genoa-Milan: Borghi-Tiribocchi

Sassuolo-Napoli: Pardo-Guidolin

Torino-Empoli: Calogero-Pasqual

Lazio-Udinese: Mastroianni-Budel