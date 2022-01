Lazio-Empoli, il presidente Lotito assente all'Olimpico: il motivo

RASSEGNA STAMPA - E' quasi tutto pronto per Lazio-Empoli, match valido per la prima giornata del girone di ritorno in Serie A e in programma oggi, nel giorno dell'Epifania, alle 14:30. Iniziare il nuovo anno con il piede giusto. Questo l'obiettivo di Sarri e i suoi ragazzi per il primo impegno del 2022. Vietato sbagliare per dare continuità ai risultati positivi e non perdere punti in zona Europa. Quest'oggi all'Olimpico ci sarà un assente importante. Sugli spalti non sarà presente il presidente Claudio Lotito. Il patron biancoceleste, che difficilmente si perde una gara della sua squadra, seguirà il match dalla sua residenza a Cortina d'Ampezzo, dove è rimasto bloccato a causa dell'aumento dei contagi Covid durante le feste.