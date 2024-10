Lazio - Empoli, le probabili formazioni: le idee di Baroni prima della sosta

L'ultima fatica, poi spazio alla sosta. La Lazio chiude il suo tour de force tra settembre e ottobre con la sfida contro l'Empoli, ancora imbattuto in campionato. Dopo la roboante vittoria contro il Nizza, Baroni torna a far girare la squadra. Tra i pali torna Provedel dopo l'esordio stagionale di Mandas. In difesa riprendono il loro posto sulle fasce sia Lazzari che Nuno Tavares. Al centro si rivede Romagnoli di fianco a Patric, attualmente in vantaggio su Gila uscito malconcio dall'Olimpico. C'è attesa per vedere Gigot a gara in corso. In mediana ritorna dal primo minuto la coppia Rovella-Guendouzi. Partono dalla panchina sia Vecino che Castrovilli, a disposizione. Trequarti stravolta rispetto a giovedì: si rivedono Isaksen (più di Tchaouna), Dia e Zaccagni. In avanti spazio ancora al Taty Castellanos con Noslin pronto a subentrare.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Gila, Gigot, Marusic, Pellegrini, Vecino, Dele-Bashiru, Castrovilli, Noslin, Tchaouna, Pedro. All.: Baroni.