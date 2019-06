Lazio, Eriksson: "Anni indimenticabili. Inzaghi? Giusto rimanere"

Un importante riconoscimento per Sven Goran Eriksson. L'ex allenatore della Lazio, a Napoli, ha ritirato il Premio alla Carriera Football Leader 2019: «allenatore il cui stile in campo e fuori ha tratteggiato decenni del calcio mondiale. In carriera ha vinto 18 titoli, in oltre 30 anni è stato l’unico al mondo ad aver centrato nella stessa stagione il double scudetto-coppa nazionale in tre paesi: Svezia, Portogallo e Italia. Eriksson, che ha proposto con carisma e leadership un calcio moderno e propositivo, ha allenato peraltro in ben dieci nazioni diverse», la motivazione. A margine dell'evento, in un'intervista a Sky Sport 24, il tecnico svedese ne ha approfittato per toccare diversi temi legati al calcio italiano e all'esperienza romana: “Sono stato 13 anni in Italia, ho tanti bellissimi ricordi di persone, dirigenti, presidenti. Gli anni passati alla Lazio sono stati bellissimi, davvero indimenticabili: abbiamo vinto sette titoli in tre anni. Mihajlovic alla Roma? Lui come tutti gli allenatori è un professionista e sono sicuro che ovunque andrà farà bene. È successo anche a me di allenare entrambe le squadre della Capitale, ma non è stato un problema: sono andato alla Lazio dopo tanti anni".

Eriksson ha parlato anche a tuttomercatoweb.com: "Inzaghi ha fatto molto bene negli ultimi anni e ha preso la decisione giusta a rimanere". Della sua Lazio in tanti sono diventati allenatori: "Loro sono bravi ed erano già allenatori quando erano calciatori. A me fa piacere. L'Italia deve tornare a vincere il Mondiale e Mancini può essere l'uomo giusto".

LA DIRETTA DEL PREMIO PIETRO CALABRESE

LAZIO, LOTITO CONFERMA IL RINNOVO DI INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE