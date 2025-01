Lazio, Fabiani a Dazn: "La prestazione mi è piaciuta, ma la gestione di Rapuano..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Non parleranno i calciatori, dopo la partita contro la Fiorentina, ma al loro posto davanti ai microfoni di Dazn si è presentato il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani che ha commentato la prestazione della squadra, quella di Rapuano, ma anche il tema Casadei, molto caldo in questi giorni:

"Sono qui perché c'è amarezza nello spogliatoio e vogliono evitare di parlare, quindi per una questione di rispetto nei confronti di tutti sono qui. Casadei a che punto è? Stiamo facendo delle valutazioni, da domani ci mettiamo al lavoro e cercheremo di vedere se c'è qualcosa di funzionale per il nostro gruppo, che fino a ora sta facendo qualcosa di straoridnario. Abbiamo Vecino e Patric che dovrebbero tornare a giorni, si è aggiunto Lazzari e speriamo di ritrovare Nuno a Cagliari. Rapuano? Io se mi permetto di parlare è perché vado oltre, oggi evito, la partita l'hanno visto tutto. Gli episodi fanno del calcio, la gestione non mi è piaciuta, ma penso che sia stato così anche per tutti quelli che hanno visto la partita. Ne prendiamo atto. Oggi non siamo tristi, sono 30 anni che vedo partite di calcio, lo sarei se in noi mancasse qualcosa. Da domani ci rialziamo, andiamo in Europa per fare un ultimo piccolo sforzo, per tentare di conservare e aumentare il distacco. Abbiamo fatto una prestazione importante, per sfortuna non siamo riusciti a trovare un risultato utile. La valutazione di Rovella? Il valore lo fa la richiesta, me lo hanno chiesto, ma non lo abbiamo messo sul mercato come molti altri calciatori. Il mercato si fa con i milioni e con le idee, noi cerchiamo di farlo con le idee".