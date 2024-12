Lazio, Fabiani annuncia: "Apriremo Formello per i tifosi!"

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Lazio Style Radio, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani ha annunciato che nei prossimi giorni verranno aperte le porte di Formello per permettere ai tifosi laziali di assistere all'allenamento e star vicino la squadra: Stiamo attivando tutte le procedure, il presidente ha dato il via, per far sì che nei prossimi giorni si faccia un allenamento al Fersini aperto al pubblico. Dovremo chiedere tutti i permessi necessari, ma non penso che ci siano problemi. Tutta la società vuole stare vicino al mondo Lazio, perché sta dando qualcosa di straordinario a questa società: si sta creando un tutt'uno e questo dà grande forza e spinta, aiutando a portare una mentalità vincente".