Lazio, festa Acerbi: primo gol del Leone con la maglia dell'Italia

Un Acerbi da impazzire. Baluardo difensivo della Lazio e della Nazionale, il Leone sta prendendo anche confidenza con il gol. Dopo la perla in campionato contro il Torino, in Bosnia - Italia è arrivato anche il primo gol con la maglia dell'Italia (alla sesta presenza). Sortita nell'area avversaria, conclusione di sinistro chiusa dalla retroguardia bosniaca e destro che non lascia scampo a Sehic. Non soltanto un grande difensore, Acerbi sta assumendo le sembianze del goleador.

Pubblicato il 15/11 alle ore 21:12