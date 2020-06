Lazio - Fiorentina, Iachini: "Altro che attendisti, li andremo a prendere subito"

“La Lazio sono diversi anni che lavora con lo stesso tecnico, Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro e da anni sono nei vertici della nostra classifica. Ci vorrà una grande partita sotto l’aspetto tattico e dell’attenzione senza rinunciare a fare i nostri movimenti nella fase offensiva. Non si può essere attendisti con queste squadre, bisogna andare a creare dei pericoli”. Lo ha detto l’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, alla vigilia del match contro la Lazio valevole per la ventottesima giornata che si disputerà domani sera allo stadio Olimpico. “Ribery è un giocatore d’esperienza e di grande qualità e non può far altro che alzare il tasso di furbizia e di malizia, abbiamo la seconda squadra più giovane del campionato – ha proseguito il tecnico viola ai microfoni ufficiali del club – La Fiorentina, insieme all’Inter, ha creato più palle gol e occasioni d’attacco. Ci vuole sicuramente più precisione perché è chiaro che bisogna essere più cinici e concreti, con il Brescia ci è mancata la fase finale dell’azione”.