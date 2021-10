Lazio - Fiorentina, Italiano: "Usciamo a testa alta, loro forti nonostante le sconfitte" - VIDEO

Torna a vincere la Lazio in campionato dopo la sconfitta di Verona. All'Olimpico la Fiorentina esce sconfitta 1-0 grazie al gol di Pedro che regala ai biancocelesti tre punti importanti in ottica classifica. Al termine dell'incontro ai microfoni di Dazn Vincenzo Italiano ha parlato così: "Partita in cui tutto poteva accadere tranne perdere perché c'è stato grande equilibrio. Abbiamo avuto tante occasioni per fare gol ma non abbiamo concretizzato. Venire qua e fare una signora partita era quello che volevamo, volevamo anche portare a casa dei punti ma non ci siamo riusciti. Peccato. Abbiamo avuto tante situazioni che per un guizzo e per la creatività non si sono trasformate in gol. Venire qua in questo modo è segno di grande personalità, quasi tutti subiscono la Lazio, noi siamo riusciti a non farli ragionare e ripartire per farle male ma in questo momento dobbiamo accontentarci di questo. Il bicchiere è mezzo pieno, usciamo a testa alta".

In conferenza stampa il tecnico ha aggiunto: "Dobbiamo fare qualcosa in più in questo percorso nuovo. Ne usciamo a testa alta, abbiamo fatto una gara di carattere creando tanto. Peccato per l'azione del gol concessa, ma mi prendo la personalità dei miei. Lavorare di più? Questa non è la prima volta che ci capita di commentare situazioni in cui va migliorato qualcosa. Siamo migliorati nella fase offensiva, ma a differenza della partita con il Cagliari, oggi è andata peggio. Serve più convinzione, soprattutto quando la palla attraversa l'area. Non facciamo punti, penso che potevamo averne qualcuno in più. Giocare contro questa Lazio in questo modo mi rende fiducioso per il futuro. Cerceremo di migliorare ulteriormente. La squadra ha reagito al gol preso nei primi minuti del secondo tempo, abbiamo battuto tanti corner e punizioni. Non riusciamo a raggiungere il pareggio quando lo meritiamo, ma penso sia una casualità. In tutte le situazioni abbiamo cercato di arrivare al gol. Oggi non avevo a disposizione vari giocatori, Saponara non è potuto entrare dall'inizio per un problema al ginocchio. Questi non sono alibi, avremo la possibilità di rilanciarci subito. Ovvio che non sia contento della sconfitta, cerco di trovare conforto nella prestazione. Col passare degli anni la vivo diversamente, ma ho il veleno dentro. Aspetti positivi comunque ce ne sono stati: abbiamo fatto la partita contro la Lazio e siamo usciti a testa alta. Siamo una squadra in crescita, la strada è giusta e dobbiamo cercare di confermare queste prestazioni. La coppia centrale dei biancocelesti era diversa dalla scorsa partita. Loro hanno una linea difensiva forte e a noi è mancata inventiva nel cercare la soluzione giusta. Di fronte avevamo la Lazio: squadra forte nonostante la sconfitta con ottime qualità offensive. Venire qui e fare questa prestazione mi rende felice".

