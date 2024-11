Lazio, Focolari elogia Pedro: "Migliore in campo anche senza il gol"

È Pedro-mania. Lo spagnolo ha segnato ancora, decidendo l'ultima giornata di Europa League della Lazio contro il Porto. Ai microfoni di Radio Radio Furio Focolari ha elogiato l'attaccante biancoceleste, tra i migliori in campo non solo per il gol decisivo. Queste le sue parole in merito: "Avrei messo Pedro migliore in campo anche prima del gol. Ha fatto un recupero in area di rigore che di norma non devi chiedere a un giocatore come lui, poi alla fine ha segnato anche e quindi non ci sono stati più dubbi".