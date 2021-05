Lazio - Genoa, Immobile torna a segnare su rigore dopo un girone

La Lazio chiude il primo tempo del match dell'Olimpico contro il Genoa in vantaggio per 2-0 grazie alla rete di Correa e al rigore trasformato da Ciro Immobile. Proprio il numero 17 con questa rete ha raggiunto quota 149 gol in maglia biancoceleste e soprattutto è tornato a segnare dal dischetto. Non succedeva da tantissimo tempo, un girone, e soprattutto Immobile veniva da ben due errori dal dischetto: contro il Benevento e contro il Bologna.