Lazio - Genoa, la Nord ricorda il 26 maggio: cori e applausi per Andreazzoli

"26 maggio che giornataccia, volevi alzarla, l'hai presa in faccia". La Curva Nord accoglie così il ritorno all'Olimpico di Aurelio Andreazzoli. Il mister del Genoa, infatti, era l'allenatore della Roma in quella storica finale del 26 maggio 2013 quando la Lazio alzò al cielo il trofeo ai danni dei giallorossi. Il cuore del tifo biancoceleste ha continuato a stuzzicare il tecnico ospite al grido di "Aurelio facci un saluto" e scandendo bene il nome dell'allenatore dei liguri. Andreazzoli ha incassato il colpo sorridendo probabilmente più concentrato sulla prestazione del suo Genoa, uscito con un pesante ko dalla trasferta nella Capitale. Lo stadio Olimpico non porta bene al mister di Massa e anche il match di oggi, fortunatamente, non è stata un'eccezione.