Lazio, Genovese: "Contro la Juventus senza timore"

Il regista e tifoso della Lazio Paolo Genovese è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Attendo Lazio-Juventus con curiosità, i biancocelesti se la giocheranno alla pari e senza timori perché sono la squadra più in forma. Ci sono tante possibilità di approdare in Champions, speriamo che sia l'anno buono perché manca da troppo tempo. La Lazio è matura da tre anni per raggiungere questo traguardo, sfuggito per episodi ed errori. La Champions League è la competizione europea per eccellenza, peccato perché la Lazio ha anche buttato dei punti quest'anno, tra SPAL, Bologna e Inter. Alla fine però la Lazio è lì, meritatamente al terzo posto e non ha nulla da invidiare alle altre squadre. La Lazio non deve aver paura, può sognare anche oltre l'attuale terzo posto".

