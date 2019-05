Lazio, Genovese: "Coppa Italia trofeo importante. Ma la Champions League..."

L'euforia post vittoria della Coppa Italia ha colpito proprio tutti. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, Paolo Genovese, regista e noto tifoso della Lazio, ha commentato il trionfo biancoceleste in finale, proiettandosi già verso il futuro e recriminando invece per ciò che poteva essere e non è stato: "Se mi aspettavo la vittoria? Con la Lazio non ci si aspetta mai nulla. Ci speravo e ho avuto ragione. La Lazio aveva i numeri e le capacità per portarla a casa questa Coppa Italia. Un trofeo che in qualche modo dà un po' di luce alla stagione, dove tuttavia abbiamo avuto qualche problema. La mancata qualificazione in Champions League è molto grave. Abbiamo perso per degli scivoloni clamorosi: SPAL, Sassuolo, Chievo... Un finale agrodolce. La Champions sarebbe stata una vetrina importante, una spinta alla società. Adesso godiamoci questa Coppa Italia che sicuramente è un trofeo molto importante. Il valore del gruppo non manca. Il problema è la schizofrenia. La vittoria col Milan, con l'Inter... La Lazio ha i suoi numeri. Però poi non ti spieghi perché perdi la partita che può portarti in Champions in casa contro l'ultima in classifica. È inspiegabile".

ATALANTA - LAZIO - "La Lazio ha giocato bene. Il mister è stato l'uomo in più azzeccando completante i cambi. Però nessuno ha avuto la sicurezza di avere la partita in tasca. È stata una gara dove chiunque avrebbe potuto segnare in qualsiasi momento. La Lazio è stata molto ordinata: ha pressato, ha gestito il vantaggio. La partita di ieri è stata equilibrata e razionale".

LAZIO, IL FUTURO - "Abbiamo una squadra di base molto forte. C'è bisogno solo di un po' di rinforzi, confermando le cose buone: inserendo nuovi acquisti sui piccoli problemi che abbiamo. Un acquisto in difesa importante ci vuole, come un acquisto importante a centrocampo. Correa è un giocatore strepitoso. Sta mostrando continuità, qualità, passione, voglia".

