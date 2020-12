Lazio, Ghedin: "La squadra è forte. C'è tempo per recuperare"

Intervistato da Tuttomercatoweb, l'ex difensore della Lazio, Pietro Ghedin, ha parlato così del momento dei biancocelesti: "Si va avanti tra alti e bassi,ma non si può sempre andare a mille all'ora. Ieri è stata una gara sofferta in cui la squadra poteva vincere ma anche perdere. Ultimi risultati? Intanto in Champions è andata avanti. E' un impegno pesante ma la squadra c''è, è valida. Vedo 15-18 giocatori di livello alto. E' chiaro che bisogna valutare tante situazioni particolari tra cui il Covid ma io resto convinto che la rosa ci sia ".

MERCATO - "Mi sembra che il club abbia speso molti soldi poi è chiaro che un allenatore non è mai contento e vorrebbe sempre di più. I grandi giocatori ti aiutano a vincere, ma la Lazio ha grandi calciatori. Vincere lo scudetto o la Champions è difficile per tutti, non solo per i biancocelesti ".

PREVISIONI - "Mancano cinque mesi alla fine del campionato, c'è tempo per recuperare. E' lunga e c'è anche la doppia sfida col Bayern. Cosa farei al posto di Inzaghi? Niente, io posso parlare da tifosi e dico che si può far meglio ma c'è tempo ".

