Benevento - Lazio, il messaggio di Pippo a Simone: "Sempre un'emozione ritrovarti" - FT

Un punto a testa per Filippo e Simone Inzaghi che da bravi fratelli si sono spartiti la posta in palio durante Benevento - Lazio. L'ex attaccante rossonero dopo il match ha esternato tutta la sua emozione sui propri social, rivolgendo il seguente messaggio all'allenatore biancoceleste: "Per noi che siamo cresciuti insieme, con la stessa passione, serate come quella di ieri sono uniche...anche se vissute da avversari! Sempre un’emozione ritrovarti in panchina Mone".