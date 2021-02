Lazio, Giancarlo Inzaghi: "Simone e Pippo sono due perfezionisti. E quando perdono..."

Cosa si prova ad aver avuto due figli come calciatori in Serie A? Cosa si prova ora ad averli allenatori di due club come Lazio e Benevento? Lo sa bene Giancarlo Inzaghi, una vita piena di soddisfazioni grazie a Filippo e a Simone prima in campo e poi in panchina, che lo ha raccontato in un'intervista rilasciata a La Repubblica: "Figuratevi che io guardo le partite di Pippo e Simone chiuso in una stanza con le tapparelle abbassate. Siamo in due. Io e mia moglie. Ma non abbiamo mai visto insieme una partita. Lei sta in camera da sola, io in sala. Non voglio vedere o sentire nessuno. Ci parliamo da una camera all'altra per tenerci informati, nel caso in cui giochino in contemporanea. Di rado ci diamo il cambio. Ho 73 anni, faccio ancora palestra. Ma quando uno dei due perde me ne sento dieci di più. Mi hanno dato entrambi grandi soddisfazioni, perché oltre a essere bravi nel loro lavoro sono anche persone perbene e possono insegnare tanto. Quando incontro i loro avversari me lo riconoscono tutti".

PIPPO E SIMONE - "Pippo è un gran lavoratore, non ne avete idea: a volte lo chiamo alle otto e mezza di sera che ha appena finito di fare la doccia. È letteralmente malato del suo lavoro. Se lo tiri via dal campo, è morto. Se è così anche Simone? No, Simone le sue ore libere se le prende volentieri. Poi si cercano molto e si danno consigli a vicenda". Alla domanda su cosa pensa di Mihajlovic al Bologna papà Giancarlo ha solo belle parole: "Conosco Sinisa dai tempi in cui giocava assieme a Simone alla Lazio, non posso che avere piacere per lui". Infine un aneddoto su Simone: "Un giorno eravamo in macchina io e Simone. Fermi al semaforo, accostano e ci intimano di abbassare il finestrino. Io penso subito "Ecco, sono arrivati gli ultras". E invece volevano solo dirgli: "Vedi di non rompe er...". Ma lo dissero scherzando, oserei dire con affetto".

