Tuttofare. Difende, fa ripartire l'azione con qualità, si inserisce, segna, ma soprattutto quest'anno, fa asisst. Sergej Milinkovic-Savic ci sta prendendo gusto e non intende fermarsi. Frutto del lavoro di Inzaghi, che nelle sfide chiuse decide di avanzare l'armeria pesante sulla trequarti avversaria. Scardinandola, di potenza o di qualità. Caratteristiche che Sergej ha entrambe nel sangue. In questa stagione è in piena lotta per vincere la classifica degli assist, la scorsa stagione portata a casa dal compagno Luis Alberto. Il serbo ne ha già fatti sei in questa stagione, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei: Atalanta, Spezia, Benevento, Milan, Parma e infine Cagliari. A una sola lunghezza dal suo record personale di 7 assist stabilito nella stagione 2016/2017. Solo Mkhitaryan e Calhanoglu hanno fatto meglio in questo campionato (entrambi a 8). Sergej ci proverà fino alla fine.

Lazio, Milinkovic tuttofare: adesso i gol li confeziona lui

