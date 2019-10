Lazio, Giannichedda: "Che beffa! Col Celtic non si può sbagliare così tanto"

Al termine della sfida di Europa League fra Lazio e Celtic, ai microfoni di Sky è intervenuto l'ex centrocampista biancoceleste Giuliano Giannichedda: "Una beffa per la Lazio per come ha giocato. Meritava molto di più. Avevamo paura dell’approccio, del clima dello stadio, dell’aspetto fisico del Celtic, invece i biancocelesti hanno risposto colpo su colpo. Peccato per le occasioni mancate, sappiamo che in Europa League e nel calcio in generale, quando sbagli tanti gol poi vieni punito, e per la Lazio è stato così. Quando è uscito Caicedo la Lazio ha sofferto un po’ di più perchè non è riuscita ad appoggiarsi come prima davanti".



LE PAGELLE DI CELTIC-LAZIO

LE PAROLE DI LAZZARI

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE