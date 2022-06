Lazio, gioia Luis Alberto: diventa il presidente del San José

Una nuova avventura per Luis Alberto, ma stavolta dietro la scrivania: il Mago diventa presidente del San José de Valle...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Luis Alberto si prepara ad una nuova avventura, ma non come calciatore. Il Mago è diventato il nuovo presidente del Deportivo Atlético San José de Valle, club originario della città omonima dove è nato e cresciuto. Il club di cui Luis Alberto è diventato proprietario il prossimo anno militerà nella categoria spagnola Segunda Andaluza, avendo centrato lo scorso anno un'importante promozione. Si tratta di un nuovo impegno nel mondo del calcio per il 10 della Lazio che ora si metterà alla prova anche dietro una scrivania, oltre che sul campo.

La scelta del Mago conferma l'affetto che da sempre prova verso le sue origini, verso le sue radici e come, a 29 anni, inizi già a programmare quello che sarà il suo futuro una volta appesi gli scarpini al chiodo. All'interno del suo staff rientreranno anche molti esponenti della famiglia che lo aiuteranno nella gestione del club in quei momenti in cui Luis Alberto sarà chiamato a rispondere agli impegni con la Lazio.

Il centrocampista biancoceleste si occuperà anche della scuola calcio del San José de Valle che dal prossimo anno porterà il suo nome, diventando Escuela de Fútbol Luis Alberto. Come testimoniano anche le sue storie Instagram e la pagina appositamente creata sui social. Il Mago avrà così l'occasione di occuparsi anche dei piccoli talenti spagnoli, i quali cresceranno sotto l'ala di un calciatore che, nei suoi anni a Roma, ha stupito la Capitale e non solo.