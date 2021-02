Lazio, giudice sportivo: tre sanzionati in casa biancoceleste

La Lega Serie A, tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastrandrea, in seguito alla 21esima giornata di campionato. In casa Lazio da segnalare la prima ammonizione per Joaquin Correa e la terza per Marco Parolo. Entrambi hanno rimediato il cartellino giallo contro il Cagliari. Con loro anche il tecnico Simone Inzaghi, al terzo provvedimento in Serie A. Per la Juventus, squalifica di due giornate per il collaboratore di Pirlo ed ex giocatore della Lazio Roberto Baronio per proteste contro il direttore di gara.