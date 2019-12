Lazio, i bomber del decennio in Serie A: è un laziale ad aver segnato più gol in una sola partita

Decennio che si chiude, tempo di bilanci, di viaggi indietro nel tempo, nel corso dei due lustri che ci stiamo lasciando alle spalle. Un decennio biancoceleste ricco di soddisfazioni, di trofei alzati al cielo, di giocate memorabili, di gol che sono entrati negli almanacchi del campionato italiano. E se gli ultimi tre anni sono stati segnati in modo indelebile dalle reti di Ciro Immobile, le stagioni precedenti sono state quelle anche di Miro Klose. E proprio il tedesco si prende la testa di una speciale classifica che prende in esame i giocatori capaci di segnare più gol in una singola partita. Vince Klose con le cinque reti realizzati in Lazio-Bologna del 5 maggio 2013 e valevole per la 35a giornata del campionato 2012/2013. Quella gara terminò 6-0 per i biancocelesti e - a parte il gol del 2-0 di Hernanes - tutte gli altri centri portarono la firma del bomber di Opole. Klose precede Icardi che di gol riuscì a realizzarne quattro, in maglia nerazzurra, in un Sampdoria-Inter del marzo 2018 e altri quattro, stavolta in maglia blucerchiata, in Samp-Pescara (6-0) del 2013. Quattro anche i gol per Duvan Zapata in Frosinone-Atalanta (0-5) del gennaio scorso. Non abbastanza però per scalzare Re Miro dal suo trono.

