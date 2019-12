Lazio, Diaconale: "Legittimo sognare. Mercato? Solo passi necessari"

La Lazio trionfa in Supercoppa, in campionato insidia le prime della classe Inter e Juventus. L'attenzione mediatica si è spostata anche sui biancocelesti, che sognano in grande, rimanendo però ancorati con i piedi a terra. Per parlarne, in diretta su Radio Punto Nuovo è intervenuto il portavoce biancoceleste Arturo Diaconale: "Rientro trionfale, con Lotito d'Arabia. Era un risultato che tutti speravano, a cui tutti ambivano, sapevamo fosse difficile battere la Juventus per la seconda volta in 15 giorni, però si è realizzato ed aver ottenuto un risultato del genere, dà la dimensione del livello della società. E' legittimo sognare, quindi possiamo permetterci di sognare di conseguire l'accesso alla Champions e poi vediamo".



INZAGHI - "Blindare Inzaghi? Il rapporto tra la Lazio e Inzaghi è talmente forte che non avrebbe senso spezzare da entrambe le parti. Il rapportro tra Lotito e Inzaghi è quasi paterno, magari discutono, ma dopo mezz'ora torna tutto normale. Credo che i risultati ottenuti da Inzaghi nei suoi 3 anni e mezzo, sono importantissimi. E' da qui che nasce il percorso futuro della Lazio".



SCUDETTO E MERCATO - "Scudetto? Sognare è legittimo. Fallo Matuidi? Inutilmente cattivo. La decisione dell'arbitro è stata quella. Mercato? Sicuramente ci saranno passi necessari per migliorare sempre di più, ma il presidente non ha alcuna intenzione di tornare indietro. A Gennaio ci sono solo esami di riparazione, non mi pare che la Lazio abbia da migliorare qualcosa".

