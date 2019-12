Calciomercato Lazio, dopo Durmisi si lavora sulle altre uscite

Non solo Riza Durmisi, il cui passaggio al Nizza è già stato ufficializzato. La Lazio lavora sul mercato in uscita per provare a piazzare gli esuberi. Fra questi figurano sia Jordan Lukaku che Valon Berisha. Il primo, chiuso da un Lulic in splendida forma e da Jony che si sta adattando nel suo nuovo ruolo, difficilmente troverebbe spazio al rientro dall'infortunio al ginocchio. Le sue condizioni fisiche non ottimali potrebbero condizionare una sua possibile partenza, chissà che però non si possa profilare un'opzione in prestito per lui. Diverso invece il discorso per Berisha. Il kosovaro è chiuso a centrocampo e quando è stato chiamato in causa non è riuscito a convincere. Diverse squadre però sarebbero pronte a dargli una nuova chance. Spal e Verona ci pensano da tempo.

