Lazio, i migliori 50 brasiliani che giocano in Europa: c’è Leiva

Lucas Leiva ha ottenuto sempre consensi e attestati di stima, il centrocampista della Lazio è stato miglior calciatore di questa stagione. La vittoria della Coppa Italia e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Infatti - come si legge su df.superesportes.com.br - Leiva figura fra i migliori 50 brasiliani che giocano in Europa. L’ex Liverpool occupa la posizione numero 29 della graduatoria con la seguente motivazione: “Il calciatore è stato eletto dai tifosi miglior calciatore della stagione 2018/2019. Lucas ha avuto due importanti stagioni in cui ha giocato con regolarità. Il club ha vinto la Coppa Italia ed ha concluso la stagione piazzandosi all’ottavo posto”. Il primo di questa classifica è Alisson, seguito da Fabinho, a completare il podio (tutto targato Liverpool) c’è Firmino.

CALCIOMERCATO LAZIO, VAVRO: ECCO LA SITUAZIONE

UFFICIALE - ADEKANYE DIVENTA UN CALCIATORE DELLA LAZIO

CLICCA QUI PER TORNARE ALL’HOMEPAGE